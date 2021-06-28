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«Ну какой Фёдор старый?» Немков — о Емельяненко

«Ну какой Фёдор старый?» Немков — о Емельяненко
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Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков поделился мнением о легендарном российском бойце MMA Фёдоре Емельяненко. Немков входит в команду 44-летнего Емельяненко под названием Fedor Team.

“Ну какой Фёдор старый? Он в самом расцвете сил. Скорость есть, мощь есть. Всё хорошо”, — приводит слова Немкова ТАСС.

Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок в Москве 23 октября. Бой с его участием станет главным событием шоу. Российский спортсмен не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии.

Всего в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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