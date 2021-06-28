«Вася, ты просто космос!» Усик поздравил Ломаченко с победой над Накатани

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, близкий друг Василия Ломаченко Александр Усик поздравил своего близкого друга и бывшего товарища по сборной Украины Василия Ломаченко с победой над Масаёси Накатани. Усик лично позвонил Ломаченко после поединка.
«Братюнечка, я тебя обожаю. Песенка есть: «Вася, ты просто космос!» Умничка. Я тебя обожаю», — сказал Усик Василию Ломаченко.
Видеозапись можно посмотреть на странице Lomus Oficial в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. После схватки с Накатани украинец выразил готовность провести реванш со своим обидчиком. По его словам, такой бой может состояться в декабре 2021 года или в январе-феврале 2022 года.
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