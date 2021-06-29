40-летний Жорж Сен-Пьер похвастался впечатляющей физической формой. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадский спортсмен Жорж Сен-Пьер в своём «инстаграме» показал впечатляющую физическую форму. На снимке 40-летний спортсмен продемонстрировал голый торс.

«Успех — лучший способ отомстить», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Жоржа Сен-Пьера.

Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее Жорж Сен-Пьер рассказал, сколько зарабатывал, будучи бойцом UFC.