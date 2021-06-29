«Вау!» Подписчики оценили физическую форму Макгрегора за полторы недели до боя с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал в «Инстаграме» свежие фотографии, на которых можно оценить его актуальную физическую форму. В ночь с 10 на 11 июля мск Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующим постам:

«Вау!»

«Легенда».

«Вперёд, чемпион!»

«Чемпионские формы».

«Мне нравится твой стиль».

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.