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«Вау!» Подписчики оценили физическую форму Макгрегора за полторы недели до боя с Порье

«Вау!» Подписчики оценили физическую форму Макгрегора за полторы недели до боя с Порье
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал в «Инстаграме» свежие фотографии, на которых можно оценить его актуальную физическую форму. В ночь с 10 на 11 июля мск Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующим постам:

«Вау!»
«Легенда».
«Вперёд, чемпион!»
«Чемпионские формы».
«Мне нравится твой стиль».

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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