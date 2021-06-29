Кокляев предположил, зачем Моргенштерн вызвал на бой Шлеменко за $ 20 млн

Российский стронгмен Михаил Кокляев, который в 2019 году проиграл в боксёрском поединке бойцу MMA Александру Емельяненко, объяснил, зачем, по его мнению, известный рэпер Моргенштерн объявил о желании сразиться с бойцом MMA Александром Шлеменко за $ 20 млн.
«Смотрите, как грамотно построена его пиар-кампания. Думаю, что Алишер (настоящее имя Моргенштерна. — Прим. «Чемпионата») очень грамотный в этом плане парень, он целит в самые болевые точки. Это информационная атака. При этом, я уверен, что, когда Шлеменко отреагировал на Моргенштерна в соцсетях, сразу же Алишеру или его команде пришла в голову мысль бросить ему вызов. Наверное, они просто растянули удовольствие.
Почему он вызвал именно Шлеменко? Потому, что Сашина реакция получила больше всего поддержки и у взрослого поколения, и отчасти у молодёжи. Моргенштерн его в какой-то момент спровоцировал, это такой ход. Современный сценарный план», — цитирует Кокляева «Газета.ру».
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