Шлеменко выступил с заявлением о Моргенштерне

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о рэп-исполнителе Моргенштерне. Напомним, Моргенштерн, который ранее не раз оказывался под огнём критики со стороны Шлеменко, назвал желаемый гонорар за бой с Александром, а тот ответил.

«Хочу ещё раз обозначить свою позицию и объяснить, зачем я обратил внимание на этого человека. Я не знал, кто это такой, мои дети тоже не знали, кто это, но мне начали говорить, чтобы я об этом высказался. Как медийный человек, как противоположность этому, а ещё как человек, который отстаивает традиционные ценности, я решил обозначить, кто это такой. То есть предоставить право выбора: вы либо с ним, либо с нами.

Поэтому я и сказал, кто это, я о нём вспомнил и выразил свою позицию. Дальше остался выбор за родителями, потому что все эти персонажи бьют по вашим детям, а дети — это чистый лист бумаги. Они мало защищены и не понимают, к чему это может привести. Поэтому мне нужно было обозначить его. А дальше выбор за вами.

Бой с Моргенштерном? Это просто смешно. Я понимаю, зачем это нужно им: это хороший пиар, хайп. У меня такой задачи не было, я просто должен был обозначить и сделал это первый, а также показал выбор.

Хочу всех предупредить, попросить: не обращайте вы на них внимания. Ведь чем меньше мы это делаем, тем быстрее они уйдут», — рассказал Шлеменко в видео, выложенном в его «инстаграме».