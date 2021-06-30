Виталий Кличко отреагировал на победу Украины над Швецией и выход в четвертьфинал Евро
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал победу сборной Украины над командой Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в четвертьфинал Евро-2020!
Миллионы украинцев болели сегодня и поддерживали наших футболистов. И в матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!
Украина, вперёд! Героям слава!» — написал Кличко в «Фейсбуке» и прикрепил к тексту своё фото в форме сборной Украины.
Посмотреть пост можно в «фейсбуке» Виталия Кличко.
Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1), в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).
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