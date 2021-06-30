«Чемпионат» совместно с Okko Спорт разыгрывает билеты на бой Фёдора Емельяненко в Москве

23 октября легенда ММА Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой. Последний Император выйдет в октагон на турнире Bellator. «Чемпионат» совместно с Okko Спорт разыгрывает билеты на турнир в Москве.



▪Два билета на бой + перчатки с автографом Последнего Императора

▪Два билета на бой + футболка «Чемпионата»



Вам нужно:



— Подписаться на @championat_com и @okko.sport;

— Поставить «лайк» этой публикации в «Инстаграме»;

— В комментариях отметить троих друзей, которые любят смешанные единоборства.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Чемпионата».

9 июля мы определим двоих случайных счастливчиков, которые получат билеты на первый турнир Bellator в Москве, в главном бою которого выступит Фёдор Емельяненко!