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Отца Ломаченко уговорили подготовить Усика к бою с Джошуа

Отца Ломаченко уговорили подготовить Усика к бою с Джошуа
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Анатолий Ломаченко, отец и тренер бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, согласился помочь экс-чемпиону мира в первом тяжёлом весе Александру Усику в преддверии поединка с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

«Я побеседовал с Эгисом Климасом (менеджером Усика и Ломаченко. — Прим. «Чемпионата»). Он поговорил с отцом Ломаченко, и тот согласился как следует подготовить Усика к этому бою», — приводит слова Арума Sky Sports.

Ожидается, что бой Александр Усик — Энтони Джошуа состоится в сентябре. У Джошуа сорвался поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, который 24 июля в третий раз сразится с Деонтеем Уайлдером.

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