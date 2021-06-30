Андре Уорд прокомментировал отказ Уайлдера общаться на пресс-конференции с Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Андре Уорд предположил, почему бывший чемпион мира в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер не стал общаться с журналистами на пресс-конференции с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Ранее Уайлдер и Фьюри провели совместную пресс-конференцию в преддверии поединка, который состоится 24 июля.

«Я ничего не увидел во время дуэли взглядов Уайлдера и Фьюри на недавней пресс-конференции. Мне не понравилось, что Деонтей был в наушниках. Но это его стратегия. Мы узнаем, работает она или нет.

В целом Фьюри делал то, что и всегда, толкал свои речи, и он намерен за них ответить. Уайлдер вёл себя не в своём стиле в том смысле, что он не был обычным собой. Но мы ещё посмотрим, сработает ли эта новая тактика игнорирования мира и Фьюри. Мы узнаем это через месяц.

Я не думаю, что шансы Уайлдера вырастут. У него будут такие же шансы, как и всегда. Он опасен, и я считаю, что Уайлдер будет таким всегда», — приводит слова Уорда Boxing247.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.