Андре Уорд прокомментировал отказ Уайлдера общаться на пресс-конференции с Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Андре Уорд предположил, почему бывший чемпион мира в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер не стал общаться с журналистами на пресс-конференции с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Ранее Уайлдер и Фьюри провели совместную пресс-конференцию в преддверии поединка, который состоится 24 июля.
«Я ничего не увидел во время дуэли взглядов Уайлдера и Фьюри на недавней пресс-конференции. Мне не понравилось, что Деонтей был в наушниках. Но это его стратегия. Мы узнаем, работает она или нет.
В целом Фьюри делал то, что и всегда, толкал свои речи, и он намерен за них ответить. Уайлдер вёл себя не в своём стиле в том смысле, что он не был обычным собой. Но мы ещё посмотрим, сработает ли эта новая тактика игнорирования мира и Фьюри. Мы узнаем это через месяц.
Я не думаю, что шансы Уайлдера вырастут. У него будут такие же шансы, как и всегда. Он опасен, и я считаю, что Уайлдер будет таким всегда», — приводит слова Уорда Boxing247.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
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