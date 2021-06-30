Мужчина, которого избил боец ММА в баре, подал заявление в полицию

Бывший боец Bellator Джо Шиллинг оказался в центре полицейского расследования. Спортсмен, завершивший карьеру в 2019 году, набросился на мужчину в баре и отправил его в нокаут. Шиллинг нанёс несколько ударов визави после словесной перепалки.

Известно, что пострадавшего зовут Джастин Бальбоа. Он утверждает, что Шиллинг набросился на него без причины. При этом мужчина признал, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавший обратился в полицию, сообщает MMA Fighting.

Ранее сам Шиллинг заявил, что посетитель бара вёл себя неадекватно, оскорбил официанта на расовой почве и спровоцировал драку. Произошедшее боец ММА назвал «самозащитой».

37-летний боец в последний раз выходил в октагон ещё в 2019 году. Он также является экс-чемпионом промоушена GLORY в среднем весе.

Шиллинг за карьеру провёл 10 боёв на профессиональном уровне. Он одержал четыре победы и потерпел шесть поражений.