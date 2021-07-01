Крис Сайборг: лучшее, что случалось со мной в карьере? Уход из UFC

Чемпионка Bellator Крис Сайборг в очередной раз раскритиковала UFC и президента организации Дану Уайта.
«Лучшее, что случалось со мной в карьере? Уход из UFC. У меня есть ещё одна мысль и направление на будущее. У Даны Уайта будут проблемы, потому что ему не нравятся те, кто выступает против него. Ему нравятся люди, которые молятся на него, а я не такая. У меня есть свои принципы, и я им следую. С такими людьми тяжело работать.
Мы партнёры со Скоттом Кокером. Мы хотим расти вместе. Так что да, это работает. Отношения, которые были у меня с Уайтом, которые есть с ним у других бойцов, например, у Джона Джонса — это не партнёрство. Он хочет использовать спортсменов в своих целях, но без спортсменов ни одно его шоу не состоится», — приводит слова Крис Сайборг BJPenn.
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