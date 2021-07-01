В UFC подтвердили бой Жозе Альдо и Педро Муньоса

Пресс-служба UFC официально подтвердила, что бывший чемпион организации в полулёгком весе Жозе Альдо проведёт 8 августа поединок против Педро Муньоса. Бой пройдёт на турнире UFC 265.
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Альдо последний раз появлялся в октагоне в декабре 2020 года. Тогда он встретился с Марлоном Верой и победил единогласным решением судей. Благодаря тому успеху бразилец закрыл серию из трёх поражений кряду. На данный момент ветеран лиги занимает пятое место в рейтинге легчайшего веса.
Что касается Муньоса, он последний раз бился в феврале нынешнего года. Тогда ему удалось справиться с Джимми Риверой, таким образом, Муньос прервал серию из двух поражений. Педро занимает восьмое место в рейтинге легчайшего веса.
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