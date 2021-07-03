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Россиянина Александра Яковлева и ещё четырёх бойцов отчислили из UFC

Россиянина Александра Яковлева и ещё четырёх бойцов отчислили из UFC
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Руководство UFC приняло решение расстаться с пятью бойцами, сообщает MMAFighting. Среди спортсменов, покинувших промоушен, оказался россиянин Александр Яковлев.

Помимо Яковлева, из UFC отчислили Эмиля Мика, Лару Прокопио, Роке Мартинеса и Джо Элленбергера.

Александр Яковлев дебютировал в UFC в 2014 году. С тех пор он провёл девять поединков под эгидой организации, потерпев шесть поражений. В последний раз Яковлев выходил в октагон 24 октября 2020 года, проиграв испанцу Йоэлю Альваресу болевым приёмом.

В послужном списке Яковлева есть поединок с Камару Усманом, состоявшийся в июле 2016 года — нынешний чемпион UFC в полусреднем весе победил Яковлева единогласным решением судей.

Всего на счету Яковлева 35 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы, потерпел 10 поражений и один поединок закончился ничейным исходом.

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