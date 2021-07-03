Россиянина Александра Яковлева и ещё четырёх бойцов отчислили из UFC

Руководство UFC приняло решение расстаться с пятью бойцами, сообщает MMAFighting. Среди спортсменов, покинувших промоушен, оказался россиянин Александр Яковлев.
Помимо Яковлева, из UFC отчислили Эмиля Мика, Лару Прокопио, Роке Мартинеса и Джо Элленбергера.
Александр Яковлев дебютировал в UFC в 2014 году. С тех пор он провёл девять поединков под эгидой организации, потерпев шесть поражений. В последний раз Яковлев выходил в октагон 24 октября 2020 года, проиграв испанцу Йоэлю Альваресу болевым приёмом.
В послужном списке Яковлева есть поединок с Камару Усманом, состоявшийся в июле 2016 года — нынешний чемпион UFC в полусреднем весе победил Яковлева единогласным решением судей.
Всего на счету Яковлева 35 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы, потерпел 10 поражений и один поединок закончился ничейным исходом.
- 3 июля 2021
-
19:38
-
18:58
-
17:44
-
15:47
-
15:28
-
14:52
-
13:32
-
12:26
-
11:16
-
10:08
-
09:53
-
00:28
- 2 июля 2021
-
23:20
-
21:34
-
21:19
-
20:12
-
17:59
-
17:30
-
17:06
-
16:23
-
15:49
-
15:48
-
15:01
-
14:59
-
13:53
-
13:37
-
13:12
-
13:01
-
12:05
-
12:00
-
11:41
-
11:04
-
10:47
-
10:00
-
08:53