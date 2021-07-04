Тактаров объяснил, «как обычному парню из маленького городка стать чемпионом»

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился с подписчиками своего «Инстаграма» новым видео, под котором оставил информативное сообщение, содержащее советы по достижению успеху в любых начинаниях.



«Почему вдвоём эффективность вырастает в разы? Почему кубики — не показатель силы пресса? Почему я до сих пор сильнее всех молодых знатоков и реально могу быть в десятке UFC? И главное, как стать чемпионом, если ты обычный парень и маленького городка?



Чтобы это узнать, нам с вами нужно постараться: мы должны довести наше количество до миллиона. Выбирайте: либо вы массово тупеете на станицах реперов и становитесь никем (хейтерами, наркоманами, писателями на интернете) либо Чемпионами в любой деятельности, что выбрали (кино, бизнес, спорт, научные исследования)», — написал Тактаров.

Видео можно посмотреть на странице Тактарова в "Инстаграме".