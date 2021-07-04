Лебедев: уверен, что Поветкин не возможно, а обязательно вернётся

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе, россиянин Денис Лебедев поделился мнением о решении бывшего регулярного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александра Поветкина завершить профессиональную карьеру.



«Я нормально, положительно отношусь к решению Поветкина, это его выбор. Он и так сделал большой объём работы, я бы сказал, максимальный. Сейчас у нас надо ребятам подтянуться, чтобы выйти на уровень Сани. У нас обязательно ещё будут звёзды в боксе. Мы подождём немного – они уже почти на подходе.

Но на сегодняшний день ребятам, чтобы приблизиться к достижениям Александра Поветкина, придётся попахать ещё какое-то время. Не удивлюсь, если Поветкин вернётся. По себе знаю, посидев немного на диванчике, хочется опять драться, мышцы рвутся в бой. Не получается спокойно смотреть соревнования: дёргаешься, уклоняешься, сидя на диване. Кажется, что отдохнул — и готов.

Кому-то перерыв идёт на пользу. Мне он помог понять, что, наверно, уже всё-таки всё. Но я даже уверен, что Саня не возможно, а обязательно вернётся. Мне так кажется», – сказал Лебедев в интервью на канале Василия Конова в «Инстаграме».