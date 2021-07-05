Менеджер Емельяненко рассказал о гонораре Александра за бой с Джиганом

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал, сколько получит его подопечный за боксёрский поединок с известным рэпером Джиганом. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.
«Есть конкретное предложение, есть конкретная дата. Контракт на данный момент не подписан.
Соответственно, есть условия, по которым я не могу разглашать цифры, но порядок цифр примерно таков: это действительно больше 15-20 миллионов (рублей. — Прим. «Чемпионата»). Александр получил самый большой гонорар в своей карьере», — рассказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».
Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету российского спортсмена 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел восемь поражений, ещё один бой закончился вничью.
- 5 июля 2021
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:33
-
09:21
-
09:00
-
08:48
-
08:33
-
08:04
-
06:17
-
04:58
-
03:19
-
02:11
-
01:53
-
01:15
-
00:49
-
00:28
- 4 июля 2021
-
23:52
-
22:36
-
20:37
-
19:29
-
17:40
-
17:22
-
15:43
-
14:36
-
14:13
-
13:31
-
11:43
-
10:08
-
09:58
-
01:42
-
00:51
- 3 июля 2021
-
23:59
-
22:46
-
21:39