Менеджер Емельяненко рассказал о гонораре Александра за бой с Джиганом

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал, сколько получит его подопечный за боксёрский поединок с известным рэпером Джиганом. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

«Есть конкретное предложение, есть конкретная дата. Контракт на данный момент не подписан.

Соответственно, есть условия, по которым я не могу разглашать цифры, но порядок цифр примерно таков: это действительно больше 15-20 миллионов (рублей. — Прим. «Чемпионата»). Александр получил самый большой гонорар в своей карьере», — рассказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету российского спортсмена 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел восемь поражений, ещё один бой закончился вничью.