Денис Лебедев — о боях с блогерами: люди собирают бешеные гонорары. Я не могу это принять
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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал, как относится к поединкам боксёров против блогеров.
«Я вообще не могу понять, какой у людей к этому интерес. Люди собирают бешеные гонорары. Честно, я не могу это принять», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».
При этом он намекнул, что согласится провести подобный поединок, если ему поступит соответствующее предложение.
«Людям это нравится, значит, это надо делать. Если мне поступит подобное предложение? Я жду предложений», — добавил Лебедев.
В июне большой резонанс вызвал выставочный бой с участием бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола. Победителя выявить не удалось.
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