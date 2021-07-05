Денис Лебедев — о боях с блогерами: люди собирают бешеные гонорары. Я не могу это принять

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал, как относится к поединкам боксёров против блогеров.

«Я вообще не могу понять, какой у людей к этому интерес. Люди собирают бешеные гонорары. Честно, я не могу это принять», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».

При этом он намекнул, что согласится провести подобный поединок, если ему поступит соответствующее предложение.

«Людям это нравится, значит, это надо делать. Если мне поступит подобное предложение? Я жду предложений», — добавил Лебедев.

В июне большой резонанс вызвал выставочный бой с участием бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола. Победителя выявить не удалось.