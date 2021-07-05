Сириль Ган: это всего лишь временный титул. Чемпионом остаётся Нганну

Боец UFC Сириль Ган считает, что Фрэнсису Нганну не стоит переживать из-за поединка за временный титул организации, который пройдёт между Ганом и Дерриком Льюисом 7 августа.
«Это всего лишь временный титул. Чемпионом остаётся Нганну. На его месте я бы не воспринимал это настолько серьёзно. Это пустяк», — приводит слова Сириля Гана BJPenn.
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.
Ранее Ган одержал победу в поединке с россиянином Александром Волковым. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, закончился победой Гана единогласным решением судей. Перед этим поединком Ган занимал третье место в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков находился на пятом месте в рейтинге.
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