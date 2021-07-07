Президент UFC назвал условие попадания Макгрегора в список величайших бойцов в истории

Президент UFC Дана Уайт рассказал, при каком условии, по его мнению, бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора можно будет считать одним из величайших бойцов в истории. По словам Уайта, для этого Конору надо будет победить Дастина Порье, а затем вернуть себе пояс.

«Конор на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов в истории. Он потерял пояс, прошёл через всё это — как в личном, так и в профессиональном смысле…

Если он вернётся и победит первого претендента на пояс, который только что победил его, а затем сразится за титул и выиграет его, — с финансовой и профессиональной точек зрения это будет вне всяких категорий», — приводит слова Уайта ESPN.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



