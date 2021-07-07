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Боец MMA А. Емельяненко дал прогноз на полуфинал Англия — Дания на Евро-2020

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Евро-2020 с участием сборных Англии и Дании.

«Сегодня играют Англия и Дания. Я считаю, что победит Англия», — рассказал Емельяненко в видео, выложенном в «сториз» его «инстаграма».

Сегодня, 7 июля, сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Англия — Дания можно будет на Первом канале.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.