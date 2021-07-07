Масвидаль отреагировал на публикацию Ковингтоном видео, порочащего Порье

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль пристыдил Колби Ковингтона, который ранее выложил видео, порочащее Дастина Порье. Ковингтон опубликовал видео со спарринга Порье с неким бойцом перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ковингтон дал понять, что ему не понравилось, что Порье в одном из спарринг-поединков выступал с защитой, а его соперник — без.
«Почему ты не выкладываешь видео, на котором Дастин Порье сбил тебя с ног ударом в корпус?» — написал Масвидаль.
Отметим, что Масвидаль, Ковингтон и Порье тренировались в одном зале ММА.
Ранее сам Порье также отреагировал на публикацию Ковингтона. Дастин подчеркнул, что дрался с профессиональным бойцом во время спарринга, который одержал множество побед. Таким образом, Порье дал понять, что не считает в таком спарринге ничего страшного.
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