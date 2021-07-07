Ковингтон опубликовал видео, порочащее Порье, который готовился к бою с Нурмагомедовым
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон опубликовал в «Твиттере» видео, в котором бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье предстал не в лучшем свете. Видео снято в 2019 году, когда Порье готовился к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.
Ковингтон дал понять, что ему не понравилось, что Порье в одном из спарринг-поединков выступал с защитой, а его соперник — без.
«Парень в шлеме, защищающем его лицо и ощущения, – Порье. Парень без шлема, борцовских навыков и умений – «Хабиб» (спарринг-партнёр, изображающий Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»).
Дастин Порье — хороший парень или плохой? Судите сами», — написал Ковингтон и прикрепил к тексту соответствующее видео.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Колби Ковингтона.
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