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Менеджер Петра Яна раскрыл подробности переговоров о реванше со Стерлингом

Менеджер Петра Яна раскрыл подробности переговоров о реванше со Стерлингом
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Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, назвал возможные дату и место проведения второго титульного боя между Яном и чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.

«30 октября в Абу-Даби пройдёт турнир. Мы давно говорили UFC, что готовы на эту дату, и в организации готовы сделать этот бой. Всё сейчас зависит от Стерлинга. Он говорит о том, что врачи до сих пор не допускают его к полноценным тренировкам. Поэтому пока мы не можем завершить переговоры и прийти к какой-то конкретике. Когда врачи дадут ему зелёный свет для полноценных тренировок, тогда можно будет завершить переговоры. Эта дата устраивает и нас, и UFC. Так что решение за Стерлингом», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что реванш может состояться в октябре и бой находится в разработке. Первая встреча Яна и Стерлинга прошла в марте и закончилась дисквалификацией. Пётр Ян, выигрывая по ходу встречи, нанёс неумышленный удар коленом в голову, когда соперник касался настила тремя точками. В этой позиции такие удары запрещены — Ян получил дисквалификацию и лишился титула чемпиона организации, который завоевал годом ранее.

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