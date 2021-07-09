Головкин: выход на ринг посвящу своим фанатам и самому себе

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO представитель Казахстана Геннадий Головкин рассказал, что для него будет значить следующее появление в ринге.



«Когда я выйду на ринг, посвящу его своим фанатам и самому себе. До скорой встречи», — гласит пост Головкина в «твиттере».



Напомним, ранее Геннадий Головкин и японец Рёта Мурата согласовали дату поединка, бой состоится в Токио (Япония) 28 декабря.



39-летний Геннадий Головкин — серебряный призёр Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003) среди любителей. Действующий чемпион мира по версиям IBF (2015—2018, 2019 — н. в.) и IBO (2011—2018, 2019 — н. в.), бывший чемпион мира по версиям WBA (2010—2018), WBC (2016—2018), The Ring (2018—2018) в среднем весе. На его счету 41 победа, одно поражение и одна ничья в профессиональном боксе. У 35-летнего Рёты Мураты 16 побед и два поражения.

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