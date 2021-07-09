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Иван Штырков дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Иван Штырков дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков из бойцовского клуба «Архангел Михаил» поделился прогнозом на поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.

«Если UFC хотят вернуть Конора, как «курицу, которая несет золотые яйца», то Порье однозначно проиграет. Если нет, то Порье снесет его в третьем или четвертом раунде», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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