Кард турнира ММА Серия-36: SBC 31

Завтра, 10 июля, пройдёт турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-36. В его карде состоится 12 поединков. В главном событии шоу встретятся россиянин Яков Екимов и бразильский боец Дуглас Фелипе. В соглавном событии шоу встретятся серб Драгутин Егдич и босниец НИкица Вуйчич. Турнир состоится в Сербии.
ММА-Серия 36. Файткард турнира
Яков Екимов (Россия) – Дуглас Фелипе (Бразилия)
Драгутин Егдич (Сербия) – Никица Вуйчич (Босния и Герцеговина)
Джордже Стоянович (Сербия) – Даниэль Споллярич (Сербия)
Неманья Прхич (Сербия) – Элиас Маммадов (Израиль)
Денис Екимов (Россия) – Зоран Дод (Хорватия)
Миладин Коларски (Сербия) – Хосе Тейшейра (Люксембург)
Александр Оганезов (Россия) – Джевад Муфтич (Босния и Герцеговина)
Сладжан Драгишич (Сербия) – Уильям Диас (Бразилия)
Стеван Ярич (Сербия) – Александр Димитриевич (Сербия)
Клеубер Кабрал (Бразилия) – Себастьян Сачири (Сербия)
Урос Баталов (Сербия) – Страхиня Милованович (Сербия)
Милош Французский (Сербия) – Ивица Трогрлич (Хорватия)
- 9 июля 2021
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