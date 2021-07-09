Кард турнира ММА Серия-36: SBC 31

Завтра, 10 июля, пройдёт турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-36. В его карде состоится 12 поединков. В главном событии шоу встретятся россиянин Яков Екимов и бразильский боец Дуглас Фелипе. В соглавном событии шоу встретятся серб Драгутин Егдич и босниец НИкица Вуйчич. Турнир состоится в Сербии.



ММА-Серия 36. Файткард турнира



Яков Екимов (Россия) – Дуглас Фелипе (Бразилия)

Драгутин Егдич (Сербия) – Никица Вуйчич (Босния и Герцеговина)

Джордже Стоянович (Сербия) – Даниэль Споллярич (Сербия)

Неманья Прхич (Сербия) – Элиас Маммадов (Израиль)

Денис Екимов (Россия) – Зоран Дод (Хорватия)

Миладин Коларски (Сербия) – Хосе Тейшейра (Люксембург)

Александр Оганезов (Россия) – Джевад Муфтич (Босния и Герцеговина)

Сладжан Драгишич (Сербия) – Уильям Диас (Бразилия)

Стеван Ярич (Сербия) – Александр Димитриевич (Сербия)

Клеубер Кабрал (Бразилия) – Себастьян Сачири (Сербия)

Урос Баталов (Сербия) – Страхиня Милованович (Сербия)

Милош Французский (Сербия) – Ивица Трогрлич (Хорватия)