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«Это паршиво». Дана Уайт прокомментировал поражение Макгрегора

«Это паршиво». Дана Уайт прокомментировал поражение Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от поражения Конора Макгрегора в схватке с Дастином Порье.

«Это второй перелом ноги у Конора за последние три боя. Это паршиво. Никто не хочет видеть такое завершение поединка. Я с ним смог поговорить лишь тогда, когда был в октагоне», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 264.

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить схватку. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.

Таким образом, Макгрегор потерпел второе поражение кряду. В январе нынешнего года он также техническим нокаутом проиграл Порье.

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