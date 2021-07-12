Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Федерации бокса России рассказали, когда состоится реванш Гассиев — Усик

В Федерации бокса России рассказали, когда состоится реванш Гассиев — Усик
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, когда пройдёт второй поединок с участием бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева и бывшего абсолютного чемпиона мира в той же категории Александра Усика.

«Мы все ждём, когда Мурат вернёт себе пояса чемпиона мира. Думаю, что с каждым его боем он всё ближе к этому возвращению.

Весь мир ждёт реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком в супертяжёлом весе. Поэтому я думаю, что к тому моменту, когда Мурат будет на стадии завоевания одного пояса, а Усик будет владеть другим, бой случится», — приводит слова Щекутьева «РЕН ТВ».

Гассиев проиграл Усику единогласным решением судей в июле 2018 года. Следующим соперником россиянина станет немец Михаэль Валлиш, бой состоится 22 июля.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021