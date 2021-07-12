В Федерации бокса России рассказали, когда состоится реванш Гассиев — Усик

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, когда пройдёт второй поединок с участием бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева и бывшего абсолютного чемпиона мира в той же категории Александра Усика.
«Мы все ждём, когда Мурат вернёт себе пояса чемпиона мира. Думаю, что с каждым его боем он всё ближе к этому возвращению.
Весь мир ждёт реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком в супертяжёлом весе. Поэтому я думаю, что к тому моменту, когда Мурат будет на стадии завоевания одного пояса, а Усик будет владеть другим, бой случится», — приводит слова Щекутьева «РЕН ТВ».
Гассиев проиграл Усику единогласным решением судей в июле 2018 года. Следующим соперником россиянина станет немец Михаэль Валлиш, бой состоится 22 июля.
- 12 июля 2021
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:22
-
09:17
-
09:12
-
09:05
-
08:48
-
08:35
-
08:10
-
08:04
-
07:58
-
07:52
-
07:49
-
07:29
-
06:31
-
02:37
- 11 июля 2021
-
23:40
-
21:55
-
21:30
-
20:36
-
19:28
-
18:37
-
17:31
-
16:33
-
16:25
-
16:09
-
15:39
-
14:32
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:08
-
12:47