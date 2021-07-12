Бывший тренер Кличко: если Усик в ближайшее время не побоксирует, он никому не будет нужен

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, поделился мнением о перспективах Александра Усика в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующий бой Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, может провести с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Он ждёт боя с Джошуа, но никак не получается с ним отбоксировать. Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то рейтинг у него упадёт, и он вообще никому не будет нужен. Поймите, он нужен только Эдди Хирну, и точка. И Красюку, естественно, потому что он представляет его интересы.
Усик как маленький ребёнок: его за руку водят, он сам ничего решить не может. Он только просит денег, а за что? Только у Чисоры выиграл, и всё. Думаете, Усик будет боксировать с Джошуа? Я не уверен, и это не факт», — рассказал Городничёв на своём YouTube-канале.
- 12 июля 2021
-
14:12
-
13:40
-
13:31
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:24
-
09:49
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:22
-
09:17
-
09:12
-
09:05
-
08:48
-
08:35
-
08:10
-
08:04
-
07:58
-
07:52
-
07:49
-
07:29
-
06:31
-
02:37
- 11 июля 2021
-
23:40
-
21:55
-
21:30
-
20:36
-
19:28
-
18:37
-
17:31
-
16:33
-
16:25
-
16:09