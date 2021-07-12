Бывший тренер Кличко: если Усик в ближайшее время не побоксирует, он никому не будет нужен

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, поделился мнением о перспективах Александра Усика в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующий бой Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, может провести с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Он ждёт боя с Джошуа, но никак не получается с ним отбоксировать. Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то рейтинг у него упадёт, и он вообще никому не будет нужен. Поймите, он нужен только Эдди Хирну, и точка. И Красюку, естественно, потому что он представляет его интересы.

Усик как маленький ребёнок: его за руку водят, он сам ничего решить не может. Он только просит денег, а за что? Только у Чисоры выиграл, и всё. Думаете, Усик будет боксировать с Джошуа? Я не уверен, и это не факт», — рассказал Городничёв на своём YouTube-канале.