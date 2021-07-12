Валуев дал прогноз на возможный четвёртый бой Макгрегор — Порье

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, как, по его мнению, закончится четвёртый поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье, если такой бой удастся организовать. Валуева спросили, можно ли утверждать, что ещё один поединок буден выгоден обоим соперникам.
«С чисто коммерческой точки зрения — вне всяких сомнений. А если говорить о раскладах сил и прогнозах возможного исхода такого боя, то теперь они явно не на стороне Конора», — приводит слова Валуева «Плеймейкер».
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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