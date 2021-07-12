Адесанья: Макгрегор и Порье определённо подерутся снова, а мы будем на это смотреть

Чемпион UFС в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье.



«Это был отличный бой. Мне понравилось, как Конор себя проявил. Но это одна из причин, почему я никогда не берусь делать гильотину. Делая гильотину, можно оказаться внизу. Проблема именно в этом, пусть захват у Конора и получился плотным. Ему помешала клетка, Дастин смог защититься и закрыть гард. После этого Дастин бросал сверх бомбы. Темп был великолепным. Тот темп, с которым он выбрасывал удары, сбивал Конора с толку.



Стоит отдать должное Конору, даже будучи на спине, он пробивал великолепные локти. То, что случилось, — простая случайность. Дастин считает, что пробил отличный лоу-кик, а Конор с этим не согласен. Сумасшедший бой. Они определённо подерутся снова. А мы будем на это смотреть», — приводит слова Исраэля Адесаньи MMAJunkie.