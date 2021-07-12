Адесанья: Макгрегор и Порье определённо подерутся снова, а мы будем на это смотреть

Чемпион UFС в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье.
«Это был отличный бой. Мне понравилось, как Конор себя проявил. Но это одна из причин, почему я никогда не берусь делать гильотину. Делая гильотину, можно оказаться внизу. Проблема именно в этом, пусть захват у Конора и получился плотным. Ему помешала клетка, Дастин смог защититься и закрыть гард. После этого Дастин бросал сверх бомбы. Темп был великолепным. Тот темп, с которым он выбрасывал удары, сбивал Конора с толку.
Стоит отдать должное Конору, даже будучи на спине, он пробивал великолепные локти. То, что случилось, — простая случайность. Дастин считает, что пробил отличный лоу-кик, а Конор с этим не согласен. Сумасшедший бой. Они определённо подерутся снова. А мы будем на это смотреть», — приводит слова Исраэля Адесаньи MMAJunkie.
- 12 июля 2021
-
22:59
-
21:49
-
20:53
-
20:05
-
17:50
-
17:26
-
16:01
-
15:50
-
15:16
-
15:02
-
14:50
-
14:12
-
13:40
-
13:31
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:24
-
09:49
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:22
-
09:17
-
09:12
-
09:05
-
08:48
-
08:35
-
08:10
-
08:04
-
07:58
-
07:52
-
07:49
-
07:29
-
06:31