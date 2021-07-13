Спортивный врач оценил перелом ноги Макгрегора в бою с Порье и назвал сроки восстановления

Спортивный врач Раджпал Брар оценил перелом ноги, полученный экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в первом раунде поединка с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.
«Последний шаг Макгрегора вряд ли является причиной травмы. Скорее, он свидетельствует о том, что его лодыжка уже была нестабильна. Одним из предыдущих ударов Конор попал в колено Порье с внешней стороны, и тот указал на него, словно давая ему знать, что что-то случилось.
Я заметил, что с внешней стороны левой лодыжки Конора появилась черта, соответствующая линии голеностопного сустава. Это уже тогда заставило меня заподозрить, что что-то случилось», — приводит слова специалиста IB Times.
По словам медика, Макгрегор сможет полностью восстановиться не более чем за девять месяцев.
«Такие переломы заживают быстрее, чем те травмы, что были у Криса Вайдмана и Андерсона Силвы, после которых требуется не менее девяти месяцев на восстановление», — добавил он.
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