Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спортивный врач оценил перелом ноги Макгрегора в бою с Порье и назвал сроки восстановления

Спортивный врач оценил перелом ноги Макгрегора в бою с Порье и назвал сроки восстановления
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный врач Раджпал Брар оценил перелом ноги, полученный экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в первом раунде поединка с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.

«Последний шаг Макгрегора вряд ли является причиной травмы. Скорее, он свидетельствует о том, что его лодыжка уже была нестабильна. Одним из предыдущих ударов Конор попал в колено Порье с внешней стороны, и тот указал на него, словно давая ему знать, что что-то случилось.

Я заметил, что с внешней стороны левой лодыжки Конора появилась черта, соответствующая линии голеностопного сустава. Это уже тогда заставило меня заподозрить, что что-то случилось», — приводит слова специалиста IB Times.

По словам медика, Макгрегор сможет полностью восстановиться не более чем за девять месяцев.

«Такие переломы заживают быстрее, чем те травмы, что были у Криса Вайдмана и Андерсона Силвы, после которых требуется не менее девяти месяцев на восстановление», — добавил он.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021