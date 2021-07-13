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Колби Ковингтон объявил себя отцом дочери Дастина Порье

Колби Ковингтон объявил себя отцом дочери Дастина Порье
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Американский боец UFC Колби Ковингтон объявил себя отцом дочери бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье. У Порье и его жены Джоли есть дочь по имени Паркер.

«У нас с ним личное соперничество. Мы десять лет тренировались вместе: что-то я говорил ему, что-то он мне.

Надеюсь, в один прекрасный день нам удастся выяснить отношения в октагоне. Если же нет, болельщики узнают, кто папочка. И они узнают, что я действительно папочка Паркер. Папа Паркер — не Дастин, её отец я. Я её отец и муж Джоли», — приводит слова Ковингтона Middle Easy.

Также Ковингтон обрушился с критикой на Порье за его поведение в октагоне в поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

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