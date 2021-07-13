Экс-боец UFC Вейр: Макгрегор может вырубить любого

Бывший боец UFC Марк Вейр поделился мнением о перспективах ирландца Конора Макгрегора. На турнире UFC 264 экс-чемпион организации в двух весовых категориях потерпел поражение в поединке с американцем Дастином Порье. Макгрегор в концовке первого раунда сломал ногу.

«Я уверен, что Конор по-прежнему может вырубить любого. И я не думаю, что он потерял свои способности в этом возрасте. Многие бойцы выходят на пик формы в этом возрасте.

Но у Макгрегора не было хорошего подготовительного боя. Некоторые считают, что Макгрегор подготовился, победив Дональда Серроне, но это не так. Ему нужен был соперник, который доставит неприятности, заставит выложиться.

На мой взгляд, Макгрегору нужно провести несколько подготовительных боёв, если он решит вернуться. Лишь после этого можно думать о реванше», — цитирует Вейра Sky Sports.