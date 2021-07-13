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Конор Макгрегор опустился в рейтинге UFC после поражения от Дастина Порье

Конор Макгрегор опустился в рейтинге UFC после поражения от Дастина Порье
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор потерял два места в рейтинге легковесов лиги, после того как проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264 в минувшие выходные. В предыдущей версии рейтинга Макгрегор располагался на пятой строчке в рейтинге легковесов, теперь он занимает седьмое место.

Что касается Порье, то он так и остался на первом месте в рейтинге легковесов, опережая Джастина Гэтжи и Бенеила Дариуша. Чемпионом дивизиона является Чарльз Оливейра.

В сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Порье остался шестым. Впереди него, как и прежде, располагаются Джон Джонс, Камару Усман, Исраэль Адесанья, Александер Волкановски и Фрэнсис Нганну.

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