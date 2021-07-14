Бывший тренер Кличко: Вова разорвёт Фьюри

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, заявил, что украинский боксёр победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, если пожелает вернуться на ринг.

«На сегодняшний момент Фьюри никому не проиграет. Если он может проиграть, то только Владимиру Кличко. Почему? Потому что Вова его разорвёт. Это моё мнение», — рассказал Городничёв на своём YouTube-канале.

В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри и Владимир Кличко провели поединок, закончившийся победой британского боксёра единогласным решением судей. После этого Кличко провёл ещё один бой: в апреле 2017 года украинский спортсмен уступил Энтони Джошуа.

На счету Кличко 64 победы и пять поражений, у Фьюри 30 побед и одна ничья.