А. Емельяненко — Джигану: захочешь повторить это упражнение — убери сына подальше

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как готовится к поединку с известным рэпером Джиганом. Спортсмен опубликовал видео, в котором показано, как он тренируется, используя тяжёлый камень.
«Нет спортзала — не беда! Мы найдём, как потренироваться!
Джиган, захочешь повторить это упражнение — убери сына подальше», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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