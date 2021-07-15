Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об Оливейре, который завоевал освобождённый им пояс

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает об обладателе соответствующего пояса Чарльзе Оливейре.

«Чарльз идёт на серии из восьми побед. Он побил сильных соперников, причём многие бои закончил досрочно.

Он очень хорош и действительно впечатляет. Когда он проигрывал в UFC, он не был готов психологически.

У многих бойцов физический и психологический расцвет не совпадают друг с другом. Но сейчас Чарльз Оливейра на пике как физически, так и психологически», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в интервью, выложенном в YouTube-канале ESPN MMA.

Оливейра завоевал освобождённый Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив Майкла Чендлера. На его счету 31 победа и восемь поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.