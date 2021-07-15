Бывший тренер Кличко ответил на слухи, что Усик «гонял Владимира в спаррингах»
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Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, прокомментировал слухи о том, будто бы экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик выглядел предпочтительнее в спаррингах с соотечественником.
«Что я скажу про историю, как Усик гонял Кличко в спаррингах? Ребята, ну как гонял? Вы видели? Кто видел? Никто не видел. Это всё ерунда. Как 95-килограммовый может гонять 120-килограммового?» — рассказал Городничёв в своём YouTube-канале.
На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.
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