Флойд Мейвезер опять потроллил Конора Макгрегора на тему сломанной ноги. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер потроллил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который сломал ногу в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные. Мейвезер, который ранее уже шутил над Макгрегором подобным образом, теперь опубликовал в «Инстаграме» изображение игрушечного Макгрегора с неестественно вывернутой ногой.
«Родители, покупайте заранее детям рождественские подарки и не забудьте сказать: «Плевать, что нога сломалась, сука, прыгай на той, которая цела!» — подписал он фото.
Фото: https://www.instagram.com/floydmayweather/
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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