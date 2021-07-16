Александр Волков радикально сменил имидж. Фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, радикально сменил имидж. Спортсмен сделал себе очень короткую стрижку.

«Изучаем новые техники. Смотрим One Punch Man. Первый шаг мы уже сделали», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующей фотографии с маленьким сыном.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Волкова.

Последним соперником российского бойца был француз Сириль Ган. Они провели поединок на турнире UFC Vegas 30 26 июня. Ган одержал победу единогласным решением судей, благодаря чему получил бой за титул временного чемпиона организации. Волков в настоящее время занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC.