Фёдор Емельяненко поделился мнением о Джоне Джонсе

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в полутяжёлой весовой категории Джоне Джонсе. По словам Емельяненко, они с Джонсом давно знакомы.

«Мы видимся не в первый раз. Он приезжал на один из турниров в Москву, мы общались по-доброму и по-хорошему. А когда Валентин Молдавский победил (на одном из недавних турниров Bellator. — Прим. «Чемпионата»), Джон позвонил, поздравил и порадовался с нами.

Хороший человек. Очень приятно с ним общаться. Легенда ли он? Думаю, да. Он оставляет яркий след. Джон Джонс — яркая фигура в ММА», — приводит слова Фёдора Емельяненко ТАСС.

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