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Ло техническим нокаутом в первом раунде победил Макуку на турнире Bellator 262

В ночь с 16 на 17 июля мск в Анкасвилле на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 262. В рамках предварительного карда американец Корди Ло встретился с соотечественником Теодоре Макукой.

Бой завершился победой Ло техническим нокаутом в первом раунде.

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Ранее на турнире россиянка Диана Авсарагова встретилась с представительницей США Габриэлой Галфин. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).

Основной кард турнира Bellator 262

Хулиана Веласкес – Денизе Кильхольц – титульный бой в женском наилегчайшем весе

Тайрелл Форчун – Мэтт Митрион

Си Джей Хэмилтон– Матеус Маттос

Арлин Бленкоу – Даяна Силва

Дэвис Трэвис – Джонни Эблен