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Совма за минуту нокаутировал Маркеса на Bellator 262

Совма за минуту нокаутировал Маркеса на Bellator 262
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В ночь с 16 на 17 июля мск в Анкасвилле на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир Bellator 262. В рамках заключительного боя предварительного карда представитель Суринама Саид Совма встретился с американцем Ронни Маркесом.

Победу в бою в первом раунде нокаутом одержал суринамец. Для этого ему понадобилось 1 минута и 9 секунд.

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Ранее на турнире россиянка Диана Авсарагова встретилась с американкой Габриэлой Галфин. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).

Основной кард Bellator 262

Хулиана Веласкес – Денизе Кильхольц – титульный бой в женском наилегчайшем весе
Тайрелл Форчун – Мэтт Митрион
Си Джей Хэмилтон– Матеус Маттос
Арлин Бленкоу – Даяна Силва
Дэвис Трэвис – Джонни Эблен

Bellator 2021. Bellator 262, Анкасвилл, США
Ронни Маркес - Саид Совма (W)
17 июля 2021, суббота. 03:20 МСК
Саид Совма
Окончено
KO
Ронни Маркес
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