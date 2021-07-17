Совма за минуту нокаутировал Маркеса на Bellator 262

В ночь с 16 на 17 июля мск в Анкасвилле на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир Bellator 262. В рамках заключительного боя предварительного карда представитель Суринама Саид Совма встретился с американцем Ронни Маркесом.
Победу в бою в первом раунде нокаутом одержал суринамец. Для этого ему понадобилось 1 минута и 9 секунд.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Ранее на турнире россиянка Диана Авсарагова встретилась с американкой Габриэлой Галфин. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).
Основной кард Bellator 262
Хулиана Веласкес – Денизе Кильхольц – титульный бой в женском наилегчайшем весе
Тайрелл Форчун – Мэтт Митрион
Си Джей Хэмилтон– Матеус Маттос
Арлин Бленкоу – Даяна Силва
Дэвис Трэвис – Джонни Эблен
- 17 июля 2021
-
04:41
-
04:27
-
03:06
-
00:11
- 16 июля 2021
-
22:05
-
20:17
-
19:07
-
18:07
-
17:45
-
15:53
-
15:26
-
15:06
-
14:51
-
14:31
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
13:07
-
13:01
-
12:37
-
12:28
-
12:00
-
11:32
-
11:31
-
10:19
-
10:00
-
09:39
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
08:41
-
08:01
-
00:29