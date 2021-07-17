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Совма за минуту нокаутировал Маркеса на Bellator 262

В ночь с 16 на 17 июля мск в Анкасвилле на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир Bellator 262. В рамках заключительного боя предварительного карда представитель Суринама Саид Совма встретился с американцем Ронни Маркесом.

Победу в бою в первом раунде нокаутом одержал суринамец. Для этого ему понадобилось 1 минута и 9 секунд.

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Ранее на турнире россиянка Диана Авсарагова встретилась с американкой Габриэлой Галфин. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).

Основной кард Bellator 262

Хулиана Веласкес – Денизе Кильхольц – титульный бой в женском наилегчайшем весе

Тайрелл Форчун – Мэтт Митрион

Си Джей Хэмилтон– Матеус Маттос

Арлин Бленкоу – Даяна Силва

Дэвис Трэвис – Джонни Эблен