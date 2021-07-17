Гаджиев: физически Махачев готов драться за пояс, а вот медийно — нет

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка российского бойца UFC Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, который пройдёт в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Вегас 31.



«На мой взгляд, Махачев — безусловный фаворит. Считаю, что в этом поединке он может победить досрочно. Наверное, руководству UFC виднее, но будь я во главе этой организации, я бы предлагал Исламу более интересные вызовы. Там много медийных, интересных ребят с уровнем, с которыми Махачев мог бы подраться. Ну пусть сейчас будет Мойзес. Но после победы, я практически уверен, Исламу надо брать микрофон и вызывать на бой какого-нибудь топа. Вот это будет уже интересно.



У Махачева, безусловно, отличная борьба и хорошие габариты для веса 70 килограмм. Но помимо базовых качеств, огромное значение имеет и тот факт, что он тренируется вместе с лучшим бойцом этого веса, несмотря на то что Хабиб завершил карьеру. Такой спарринг-партнёр — это, конечно, половина успеха.



Физически Ислам уже готов драться за пояс, а вот медийно — нет. Я считаю, что на данный момент ему ещё не хватает той узнаваемости, которая нужна для того, чтобы подраться за титул в UFC. Но это и есть то, над чем надо работать. После этого поединка Махачеву нужно обратить особое внимание на усиление медийности. Давайте предположим, что титул — его цель в 2022 году», — приводит слова Гаджиева Sport24.



Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.