Девушка Уайлдера считает, что Фьюри должен был драться с Деонтеем, несмотря на коронавирус

Телли Свифт, девушка Деонтея Уайлдера, считает, что Тайсон Фьюри должен был принять участие в поединке с бывшим чемпионом мира, несмотря на положительный тест на коронавирус.



«Деонтей был просто в бешенстве. А что ему ещё делать? Он упорно тренировался, проливая пот, кровь и слёзы. И вдруг всё отменилось из-за того, что у кого-то нашли коронавирус. Деонтей дрался с разорванным бицепсом, сломанными пальцами, травмированными руками. Фьюри был в состоянии выйти на бой, потому что до поединка оставалось 16 дней.



Он просто не готов. Он пытается выиграть себе время, зная, что Деонтей сейчас на пике формы. Я видела Уайлдера в лагере, он выглядит просто великолепно. Фьюри просто тянет время», — приводит слова Свифт TMZ.