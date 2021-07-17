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Девушка Уайлдера считает, что Фьюри должен был драться с Деонтеем, несмотря на коронавирус

Девушка Уайлдера считает, что Фьюри должен был драться с Деонтеем, несмотря на коронавирус
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Телли Свифт, девушка Деонтея Уайлдера, считает, что Тайсон Фьюри должен был принять участие в поединке с бывшим чемпионом мира, несмотря на положительный тест на коронавирус.

«Деонтей был просто в бешенстве. А что ему ещё делать? Он упорно тренировался, проливая пот, кровь и слёзы. И вдруг всё отменилось из-за того, что у кого-то нашли коронавирус. Деонтей дрался с разорванным бицепсом, сломанными пальцами, травмированными руками. Фьюри был в состоянии выйти на бой, потому что до поединка оставалось 16 дней.

Он просто не готов. Он пытается выиграть себе время, зная, что Деонтей сейчас на пике формы. Я видела Уайлдера в лагере, он выглядит просто великолепно. Фьюри просто тянет время», — приводит слова Свифт TMZ.

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