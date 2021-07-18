Тим Цзю — Брайану Кастаньо: я готов, когда ты будешь готов

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю поздравил чемпиона мира по версии WBO Брайана Кастаньо с сильным выступлением в схватке с Джермеллом Чарло и выразил готовность провести с ним бой.

«Брайан Кастаньо, поздравляю. Я готов, когда ты будешь готов», — написал Цзю в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермеллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.