Чендлер ответил на вызов Махачева
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер ответил на вызов российского бойца ММА Ислама Махачева. Россиянин после победы в поединке с Тиаго Мойзесом вызвал на бой Чендлера.
«Это был ловкий ход с его стороны. Махачев сделал то, что и обещал, то, что должен был. Он показал хорошее выступление, продолжает делать то, что должен. Сейчас он занимает 9-е место в рейтинге UFC и вызывает максимальное количество бойцов. Это действительно ловкий ход, но у меня уже есть бой.
Ислам проделал отличную работу в поединке с сильным соперником. Этого парня ждёт большое будущее, так что, посмотрим, как всё сложится дальше», — цитирует Чендлера ESPN.
Махачев завершил бой с Мойзесом в четвёртом раунде, победив удушением.
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