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Дана Уайт не исключил, что Макгрегор и Порье проведут четвёртый бой

Дана Уайт не исключил, что Макгрегор и Порье проведут четвёртый бой
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Президент UFC Дана Уайт не исключил, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье встретятся в четвёртый раз.

«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как всё сложится. Кто знает, как надолго выбыл Макгрегор», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить схватку. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.

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